Во фракции «Царукян» также против предложения Пашиняна провести выборы в декабре

В парламентской фракции «Царукян» также выступают против предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы в декабре этого года.

Депутат фракции Геворк Петросян, который ночью также участвовал во встрече парламентских сил с премьер-министром в парламенте, сегодня в беседе с Радио Азатутюн отметил, что они считают разумным проведение выборов в следующем году – до июня.

«Это предложение было сделано и с нашей стороны, но премьер-министр настаивал, что выборы должны состояться в декабре. В этом смысле не было достигнуто конкретной договоренности», - сказал член фракции «Царукян».

По словам Петросяна, если бы премьер-министр согласился провести выборы в мае-июне 2019 года, с их стороны обсуждалась возможность не выдвигать другого кандидата на должность премьер-министра, однако Пашинян не согласился на этот вариант.

Парламент вчера вечером на внеочередном заседании 67 голосами «за» поднятием рук принял спорные поправки к закону о регламенте НС. Депутатов и политические силы, поддержавшие эти поправки, премьер-министр Никол Пашинян назвал контрреволюционными.

По мнению противников закона, поддержавшие проект политические силы пытаются застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которых добивается премьер-министр Никол Пашинян, поскольку, согласно регламенту НС, если депутаты дважды не изберут нового премьер-министра, то, по Конституции, парламент распускается и назначаются новые выборы.

По призыву Пашиняна множество людей собралось у здания НС, где прошел митинг, а затем премьер в парламенте встретился с представителями политических сил.

На митинге Никол Пашинян заявил, что представители партий «Процветающая Армения» (ППА) и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) будут освобождены от должностей в правительстве. Позже президент Армении Армен Саркисян подписал соответствующий указ.

А после встречи с парламентскими силами Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, что создаст возможность для проведения досрочных выборов в парламент в конце ноября или до середины декабря. Он заверил, что ни одна из политических сил не собирается в случае его отставки выдвигать другого кандидата в премьер-министры.

Между тем, депутаты от Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов и Армен Ашотян сегодня сообщили Радио Азатутюн, что РПА предложила премьер-министру провести выборы в мае следующего года, при этом обещая не выдвигать другого кандидата, что Никол Пашинян отклонил.