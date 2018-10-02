Ни одна из парламентских сил не собирается выдвигать кандидата в премьер-министры - Пашинян

Переговоры премьер-министра Никола Пашиняна с парламентскими силами завершились.

В ходе переговоров с Николом Пашиняном представители парламентских фракций сказали, что в случае его отставки они не собираются выдвигать другого кандидата в премьер-министры. Об этом, представляя детали переговоров, заявил Никол Пашинян, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся возле здания Национального собрания.

Пашинян отметил, что переговоры продлились долго и он не может припомнить всех подробностей, однако общее впечатление таково, что парламентские фракции восприняли мессидж народа и не собираются выдвигать кандидата в премьер-министры. Премьер-министр также выразил надежду, что в ближайшие дни представители фракций выступят с дополнительными разъяснениями и представят свои позиции.

Сегодня ранее по призыву Пашиняна граждане собрались у здания Национального собрания, чтобы выступить против принятия парламентом спорных поправок в закон о регламенте НС. В прямом эфире в Facebook премьер-министр отметил, что получил информацию о том, что фракция Республиканской партии созвала внеочередное заседание парламента и собирается проголосовать за проект изменений в закон о регламенте парламента, согласно которому в случае препятствования работе заседания НС по какой-либо причине оно может считаться не несостоявшимся, а прерванным и может быть продолжено позже. На внеочередном заседании парламент 67 голосами «за» принял эти спорные поправки.

Пашинян с митинга направился в здание Национального собрания, где провел переговоры с представителями парламентских сил.

По мнению противников закона, поддержавшие проект политические силы пытаются застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которых добивается премьер-министр Никол Пашинян, поскольку, согласно регламенту НС, если депутаты дважды не смогут избрать премьер-министра, то парламент распускается и назначаются новые выборы.