Поправки к закону «О регламенте НС» приняты

Национальное собрание Армении на состоявшемся сегодня вечером внеочередном заседании голосованием путем поднятия рук, 67 голосами «за», приняло изменения в закон о регламенте парламента.

Согласно поправкам, предложенным тремя парламентскими фракциями –Республиканской партии Армении (РПА), АРФД «Дашнакцутюн» и блока «Царукян», в частности, заседание Национального собрания будет считаться не несостоявшимся, а прерванным, если обсуждение какого-либо вопроса не состоится, к примеру, по причине чрезвычайной ситуации или препятствования участию депутатов в заседании.

Это, по мнению премьер-министра Никола Пашиняна, существенно сужает возможности роспуска парламента.

Депутатов и политические силы, поддержавшие эти поправки, премьер-министр назвал контрреволюционными.

Причина голосования поднятием рук была в том, что глава фракции «Елк» Лена Назарян и член той же фракции Айк Конджорян изъяли карты депутатов из устройств для голосования.

В настоящее время вход в здание парламента со стороны улицы Демирчяна и сама эта улица перекрыты, на проспекте Баграмяна собрались граждане, пришедшие к зданию парламента по призыву премьер-министра, чтобы выразить свой протест против спорных поправок.