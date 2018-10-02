Пашинян в кабинете спикера НС ведет переговоры с представителями парламентских сил

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в данный момент в кабинете председателя Национального собрания Ара Баблояна ведет переговоры с представителями парламентских сил.

Премьер пришел в парламент с экстренно созванного им митинга у здания парламента с целью вести переговоры по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов.

На митинге Пашинян огласил свой сценарий проведения внеочередных парламентских выборов, согласно которому, он подаст в отставку с должности премьер-министра, и в случае, если Национальное собрание дважды не сможет избрать премьер-министра, по Конституции, парламент распускается, и проводятся внеочередные парламентские выборы.

Сегодня ранее по призыву Пашиняна граждане собрались у здания Национального собрания, чтобы выступить против принятия парламентом спорных поправок в закон о регламенте НС. В прямом эфире в Facebook премьер-министр отметил, что получил информацию о том, что фракция Республиканской партии созвала внеочередное заседание парламента и собирается проголосовать за проект изменений в закон о регламенте парламента, согласно которому в случае препятствования работе заседания НС по какой-либо причине оно может считаться не несостоявшимся, а прерванным и может быть продолжено позже.

На внеочередном заседании парламент 67 голосами «за» принял эти спорные поправки.

По мнению противников закона, поддержавшие проект политические силы пытаются застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которых добивается премьер-министр Никол Пашинян, поскольку, согласно регламенту НС, если депутаты дважды не проголосуют за кандидатуру премьер-министра, то парламент распускается и назначаются новые выборы.