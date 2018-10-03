«Шармазанов: «Вопроса проведения внеочередных выборов в декабре в нашей повестке нет»

«Вопроса проведения внеочередных выборов в декабре в нашей повестке нет», - в беседе с Радио Азатутюн сегодня заявил вице-спикер Национального собрания, пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов.

По его утверждению, ночью на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном парламентские силы не пришли к общему знаменателю и окончательная договоренность не была достигнута.

По словам вице-спикера НС, они не понимают, почему Пашинян настаивает на том, чтобы внеочередные выборы были проведены именно в декабре, а, к примеру, не в феврале или не весной следующего года.

Шармазанов подчеркнул, что они настаивают на проведении выборов в мае, не спеша, чтобы все политические силы успели подготовиться, были приняты поправки в Избирательный кодекс, Венецианская комиссия дала свою оценку, то есть, чтобы и законодательство, и политическое поле были полностью подготовлены.

На вопрос, если сейчас премьер-министр подаст в отставку, как он заявил, готовы ли они не выдвигать кандидата в премьер-министры, вице-спикер НС ответил: «Подобный вопрос мы не обсуждали, пусть подаст в отставку, потом посмотрим».

А на вопрос, если Пашинян согласится на проведение досрочных выборов в мае, готовы ли они подписать меморандум о том, что не будут выдвигать кандидата, Шармазанов ответил: «Пусть Никол Пашинян заявит, что согласен перенести выборы с декабря на следующий год, а мы уже поговорим об этом меморандуме».

По словам вице-спикера парламента, вся проблема в том, что премьер-министр «уперся и говорит – только в декабре».

По словам Шармазанова, сегодня Пашинян вновь придет в Национальное собрание. «Попытаемся понять, что теперь будет и что возможно решить», - сказал он.

Вице-спикер НС также считает недопустимым приводить людей к Национальному собранию, впускать их внутрь. «Нельзя приводить людей на Национальное собрание. Во имя чего? Чтобы повредили имущество, избили? В 1996-ом тоже приводили. Зачем он привел людей внутрь?» - сказал Эдуард Шармазанов.

Парламент вчера вечером на внеочередном заседании 67 голосами «за» поднятием рук принял спорные поправки к закону о регламенте НС. Депутатов и политические силы, поддержавшие эти поправки, премьер-министр Никол Пашинян назвал контрреволюционными.

По мнению противников закона, поддержавшие проект политические силы пытаются застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которых добивается премьер-министр Никол Пашинян, поскольку, согласно регламенту НС, если депутаты дважды не изберут нового премьер-министра, то, по Конституции, парламент распускается и назначаются новые выборы.

По призыву Пашиняна множество людей собралось у здания НС, где прошел митинг, а затем премьер в парламенте встретился с представителями политических сил.

На митинге Никол Пашинян заявил, что представители партий «Процветающая Армения» (ППА) и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) будут освобождены от должностей в правительстве. Позже президент Армении Армен Саркисян подписал соответствующий указ.

А после встречи с парламентскими силами Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, что создаст возможность для проведения досрочных выборов в парламент в конце ноября или до середины декабря. Он заверил, что ни одна из политических сил не собирается в случае его отставки выдвигать другого кандидата в премьер-министры.