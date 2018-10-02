Пашинян призывает граждан прямо сейчас собраться у здания парламента

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 минут назад в ходе прямого включения в Facebook призвал граждан прямо сейчас собраться у здания Национального собрания.

Он сообщил, что поступила информация о том, что фракция Республиканской партии Армении (РПА) сегодня в 19:30 созвала внеочередное заседание парламента с целью принятия проекта о внесении изменений в закон «О регламенте Национального собрания».

Напомним, ранее сегодня в ходе прямого эфира в Facebook премьер заявил, что дает время до вечера на то, чтобы проект о внесении спорных изменений в закон «О регламенте НС» был отозван из парламента, при этом назвав поддерживающих этот проект депутатов и политические силы контрреволюционными.

«Призываю всех вас собраться у здания Национального собрания, а тех депутатов, которые, не хотят идти против власти народа, призываю просто не ходить в Национальное собрание, не регистрироваться и не голосовать за этот позорный проект», - заявил Пашинян, призвав граждан собраться на проспекте Баграмяна и улице Демирчяна на мирную акцию протеста в логике любви и солидарности.