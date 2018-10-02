Пашинян: В декабре в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

В декабре в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Об этом сегодня в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы должны зафиксировать, что после последних событий в декабре 2018 года в Республике Армения состоятся внеочередные парламентские выборы. В Республике Армения установлена прямая демократия. Если выяснится, что я в статусе премьер-министра не являюсь представителем народа, значит, выборы не состоятся, если выяснится, что я в статусе премьер-министра являюсь представителем народа, значит, выборы состоятся», - сказал премьер.

По убеждению Пашиняна, предпринятые несколькими парламентскими силами шаги, направленные на изменение закона «О регламенте Национального собрания», делаются преднамеренно.

«Теперь, если стоит вопрос: есть контрреволюция или нет, можем официально констатировать, что в Республике Армения есть контрреволюция, и в Армении контрреволюционными являются те силы, которые поддержали и собираются поддержать этот проект. Меня заверяют, что это проект, представлен тремя политическими силами. Тот депутат, который поддержит этот проект, хочет, чтобы коррупционный проект добился реванша в отношении правительства, мы, естественно этого не позволим», - сказал он.

Никол Пашинян добавил, что встретился также с председателем Национального собрания Ара Баблояном и представил ему свою позицию по вопросу проведения выборов.