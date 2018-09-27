Между главами МИД Армении и Азербайджана состоялся «полезный обмен мыслями по поводу урегулирования»

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в среду в Нью-Йорке при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США) состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

На встрече присутствовал также личный представитель действующего сопредседателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Мнацаканян находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в работах 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Встреча началась в расширенном составе, затем главы МИД провели отдельную беседу. Согласно сообщению, Мнацаканян подтвердил приверженность Армении к исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.

«Состоялся полезный обмен мыслями по поводу урегулирования, направленному на установление мира в регионе. Собеседники договорились продолжить диалог, в том числе, в рамках ближайшего визита в регион сопредседателей», - сообщает пресс-служба МИД Армении.