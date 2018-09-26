Встреча Пашинян-Алиев не должна быть самоцелью, а должна иметь содержание - Тигран Балаян

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил сегодня на пресс-конференции, что необходимо создать условия для мирной атмосферы в мирном процессе по Нагорному Карабаху.

Отметив, что на протяжении десятилетий Азербайджан после встреч отходил от достигнутых договоренностей, Тигран Балаян подчеркнул, что встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана не должна быть самоцелью, а должна иметь содержание.

«Для того, чтобы встретились наш премьер-министр и президент Азербайджана…, мы уже неоднократно говорили, что это не должно быть самоцелью, что это должно иметь содержание. В случае наличия содержания должны быть договоренности, например, договоренности о принципах урегулирования. У нас есть десятилетний горький опыт того, как мы договаривались, а Азербайджан отходил [от договоренностей]. Сейчас, да, [премьер-министр Армении Никол] Пашинян подчеркнул, и впервые сделал это с трибуны ООН, что все достигнутые договоренности должны быть реализованы. Речь идет о договоренностях, достигнутых на высшем уровне после апрельской агрессии [2016 года], в частности, о внедрении механизма расследования и увеличения возможностей и численности команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - сказал Балаян.

«Нам уже неоднократно приходилось говорить и сейчас, к сожалению, мы должны констатировать, что Азербайджан до сих пор блокирует реализацию договоренностей. С 2016 года до сегодняшнего дня Азербайджан блокирует во время обсуждений в финансовом комитете ОБСЕ решение об увеличении финансирования офиса личного представителя действующего председателя. Азербайджан является единственной страной, которая блокирует это решение. Речь идет об этих договоренностях. И да, наш принципиальный подход заключается в том, что нам необходимо создать такие условия, которые создадут благоприятную атмосферу для продвижения мирного процесса», - подчеркнул пресс-секретарь МИД Армении.

Тигран Балаян отметил, что эти вопросы будут обсуждаться сегодня на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке.

Отметим, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН, 25 сентября встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США), а также личным представителем действующего сопредседателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.