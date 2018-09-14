Армия Азербайджана на следующей неделе проведет широкомасштабные учения

Армия Азербайджана с 17-го по 22 сентября проведет широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений BС страны, сообщает информационное агентство «Туран».

По сообщению источника, к учениям будут привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

Будут также проверены навыки личного состава по владению военной техникой и вооружением, поступившими на вооружение армии Азербайджана за последний год.

Обращает на себя внимание то, что в пресс-релизе Министерства обороны Азербайджана об учениях в качестве противника указана Армения, а в качестве места – Карабах, между тем, ранее в официальных сообщениях использовался термин «условный противник», а место маневров назывались «в условиях максимально приближенных» к боевым.

«B ходе учений будут отработаны вопросы танкового прорыва эшелонированной обороны противника на нескольких направлениях, разгрома военных группировок и передовых подразделений Армении на территории Карабаха, а также будут выполнены задачи по освобождению оккупированных территорий путем уничтожения военных и стратегических объектов, расположенных на территории врага нанесением ему ракетно-артиллерийских и авиационных ударов», - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.