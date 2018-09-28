Cопредседатели МГ ОБСЕ: Всеобъемлющее урегулирование требует компромиссов от всех сторон

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) выступили с заявлением по итогам отдельных и совместных встреч с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана – Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым, состоявшихся 25-27 сентября в Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Встречи были организованы усилиями посредников, во встречах принимал участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

«Сопредседатели обсудили с министрами ситуацию в регионе и попросили разъяснений касательно ряда недавних заявлений и инцидентов, вызывающих обеспокоенность», - заявляют сопредседатели, не сообщая подробностей.

Посредники также выразили глубокое сожаление в связи с продолжающимися случаями гибели людей, призвав стороны конструктивно участвовать в формировании позитивной атмосферы и избегать воинственной риторики.

Сопредседатели подчеркнули, что всеобъемлющее урегулирование требует компромиссов от всех сторон. «В данном контексте министры подтвердили важность принятия мер для активизации переговорного процесса и принятия дополнительных мер для снижения напряженности», – также отмечают в своем заявлении российский, американский и французский сопредседатели, сообщая, что министры договорились встретиться еще раз до конца года.

Посредники также сообщают, что в ближайшем будущем планируют посетить регион.