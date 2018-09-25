Азербайджан озвучивает угрозы в связи с учениями в Карабахе

Азербайджан назвал инициативу армянских сил по проведению военных учений в Нагорном Карабахе как «провокацию, нацеленную на рост напряженности».

Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха 25-28 сентября проводят учения. В этой связи Министерство обороны Азербайджана распространило заявление, в котором говорится, что «вражеская авиация будет уничтожена, если попытается приблизиться к позициям азербайджанской армии».

Согласно азербайджанскому ведомству, «всю ответственность за возможные потери будет нести политическое и военные руководство Армении».

Западные информационные агентства ссылаются на командиров карабахских сил, которые заявили, что «в случае угрозы со стороны ВС Азербайджана они без колебаний дадут ответ».

Завтра в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.