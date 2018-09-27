«19-летний военнослужащий Армии обороны НК погиб от пули противника» - Давид Бабаян

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что 19-летний военнослужащий Агаси Мкртчян, погибший на оборонительном участке одной из расположенных в северном направлении воинских частей Армии обороны НК, погиб от пули противника.

Указом президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна военнослужащий посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».

«Выясняются обстоятельства, но естественно, что это произошло при защите родину. Еще должна быть дана окончательная оценка, но так и есть, он погиб от пули противника. Это не новость, это продолжение террористической политики Азербайджана. Конечно, в первую очередь, мы скорбим, и это необратимая потеря, как и потеря любой молодой жизни», - сказал Бабаян.

Из Карабаха сообщают, что ситуация на границе стабильная, хотя заметны скопления войск противника.

На прошлой неделе Азербайджан в граничащих с Карабахом районах провел широкомасштабные военные учения, в которых были задействованы около 20 тысяч военнослужащих, танки, ракетно-артиллерийские установки и боевая авиация.

По словам заместителя главы аппарата президента Карабаха, в целом ситуация на границе стабильная и попыток широкомасштабной дестабилизации не происходит.

Кстати, Бабаян также сообщил, что хотя учения в Азербайджане уже 5 дней, как завершены, однако азербайджанская сторона продолжает держать на границе около 30% войск и военной техники.

«Это стиль Азербайджана, он при проведении учений скрытым образом стягивает какие-то подразделения, которые участвуют в военных учениях, а затем держит их в приграничных районах. По приблизительным подсчетам, около 30% остались на границе, остаются различные подразделения – и пехота, и техника. Дольше всего эти подразделения оставались с апреля до конца лета этого года. Затем начали отводиться, правда, не в полном объеме, но большая часть была отведена», - сказа Бабаян.

Примечательно, что информация о гибели военнослужащего и скоплениях войск была получена почти одновременно с встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана. При посредничестве Минской группы ОБСЕ вчера в Нью-Йорке Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров около трех часов вели переговоры.

В распространенных сообщениях обе стороны подчеркивают, что состоялся полезный обмен мыслями по поводу урегулирования, направленного на установление мира в регионе.

Главы МИД двух стран договорились продолжить диалог, в том числе в рамках ближайшего визита в регион сопредседателей.