Серж Саргсян: В вопросе Карабаха международное сообщество и Армения говорят почти на одном языке

В карабахском вопросе «международное сообщество и Армения говорят почти на одном языке», подводя итоги года, заявил президент Армении Серж Саргсян, утверждая, что это наилучшим образом выражено в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения - Европейский союз, а также в заявлениях глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Минского саммита ОДКБ. Напомним, они предлагают три принципа урегулирования конфликта: самоопределение народов, территориальная целостность и неприменение силы.

Выступая вчера в Министерстве иностранных дел перед дипломатами, в том числе и иностранными послами, Серж Саргсян коснулся своей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Независимо от отсутствия ощутимого прогресса в переговорном процессе, мы можем констатировать, что после почти годового перерыва состоялась женевская встреча президентов Армении и Азербайджана, в результате чего принято совместное заявление и достигнута договоренность относительно ослабления напряженности», - сказал президент Армении.



Согласно сайту «Разминфо», до 30 ноября этого года было заявлено о гибели 58 военнослужащих армянской армии, 25 из которых – вследствие боевых действий. В декабре об инцидентах не сообщалось. Окончательную официальную статистику Министерство обороны представит в начале следующего года.

Заместитель председателя оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс (АНК), участвовавшей в последних парламентских выборах под лозунгом «Мир, примирение, добрососедство», Левон Зурабян, подтверждает слова лидера АНК, первого президента Армении Левона Тер-Петросяна о том, что ключ к урегулированию карабахской проблемы находится в руках России. Зурабян ссылается на существенное повышение роли Москвы в разрешении сирийского кризиса, а также на то, что создан новый формат региональной безопасности Россия-Турция-Иран.

«Я не говорю, что влияние Соединенных Штатов полностью сведено к нулю, но оно резко снизилось вследствие этих процессов. Скажу больше: ближневосточные достижения позволяют России играть более активную роль в урегулировании карабахского конфликта, а мы всегда говорили, что в сложившейся сегодня ситуации ключ к урегулированию карабахской проблемы, по сути, находится в руках России, и эти реалии, на самом деле, еще больше укрепились. И направление этих геополитических процессов показывает, что созданы серьезные предпосылки для урегулирования карабахской проблемы», - в беседе с Радио Азатутюн сказал зампред АНК.

На замечание, что, возможно, наоборот, Россия заинтересована в том, чтобы еще долго не использовать этот ключ, держа в зависимости Армению и Азербайджан, Зурабян возразил, что говорящие это не понимают простой истины.

«Ключ можно использовать также для того, чтобы эти две страны еще больше закрепились в зоне этого влияния. Потому что если, например, в результате использования этого ключа Россия становится главным гарантом мира и, не знаю, размещает миротворческие войска, и вообще из посредника превращается в гаранта, то это возможность для еще более сильного влияния», - сказал Зурабян.

Оппозиционер утверждает, что формула Левона Тер-Петросяна «уступаешь часть - сохраняешь другую часть, не уступаешь ничего - теряешь все» жизнеспособна.

«Альтернативой является сохранение статус-кво любой ценой в ситуации, когда эта цена может стать уже фатальной и катастрофической», - отметил Зурабян. «Тем более, что сегодня в Армении во власти находятся те силы, которые считают, что Армению можно развивать без урегулирования карабахской проблемы. Те же Республиканская партия, «Дашнакцутюн» и вся поддерживающая их политическая система. Но они уже 18 лет находятся у власти, и если возражение состоит в том, что, преодолев коррупцию, можно развивать Армению, значит, эти силы не имеют права говорить об этом, потому что они сами олицетворяют эту коррупцию в Армении», - сказал Левон Зурабян.

Отметим, что посетивший в ноябре Армению и Азербайджан министр иностранных дел России Сергей Лавров без оптимизма говорил об урегулировании карабахского конфликта в обозримом будущем.

О следующей возможной встрече президентов Армении и Азербайджана пока ничего не известно.