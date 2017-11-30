Страны-члены ОДКБ приняли заявление в поддержку усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ

В Минске сегодня завершилась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которой были также приняты политические заявления, в том числе представленное по инициативе Армении заявление «О поддержке посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию».

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в этом заявлении президенты стран-членов ОДКБ еще раз подтвердили свою поддержку деятельности сопредседателей Минской группы, а также известным трем принципам урегулирования конфликта: права народов на самоопределение, неприменения силы и угрозы силой, территориальной целостности.

Министр обороны Армении Виген Саргсян, который в Минске принял участие в совместном заседании советов глав МИД, министров обороны и секретарей Совбезов стран-участниц ОДКБ, назвал это заявление «очень важным» для Армении.

«Несомненно, [заявление] имеет большое политическое значение и подтверждает основные принципы, а также исключительный статус сопредседательства Минской группы с точки зрения урегулирования этого конфликта. Как всегда, эти соглашения являются основной для дальнейшей работы, и я неоднократно говорил, что наша организация будет тем, что мы все в нее вложим в качестве усилий и получим с точки зрения укрепления этой организации», - сказал министр обороны Армении.

Согласно пресс-службе президента Армении, на последовавшем за заседанием Совета в узком составе пленарном заседании президенты стран-членов Организации обсудили два десятков вопросов, подписали ряд документов, которые касаются реализации стратегии коллективной безопасности ОДКБ на предстоящие годы, дальнейшего развития военной составляющей Организации, взаимодействия в обороне, внешней политике и ряде других сфер.