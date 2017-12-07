Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призывают стороны найти компромиссные решения

По итогам заседания Совета министров ОБСЕ в Вене главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероника Роже-Лакан приняли совместное заявление.

В заявлении главы делегаций трех стран отмечают, что по-прежнему едины в стремлении оказывать посредническое содействие в мирном урегулирования нагорно-карабахского конфликта на базе основополагающих принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы ее применения, уважения территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение.

«Мы вновь подтверждаем нашу общую приверженность переговорам по мирному разрешению данного конфликта как единственному пути достижения подлинного примирения между народами региона. Мы приветствуем возобновление диалога на высшем уровне между президентами Армении и Азербайджана в Женеве 16 октября с.г., а также встречу между министрами иностранных дел этих стран, которая состоялась 6 декабря в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы выражаем удовлетворение в связи с активизацией переговорного процесса и призываем стороны сосредоточить свои усилия на поиске компромиссных решений по содержательным вопросам политического урегулирования.

Касаясь обязательства двух президентов принять дополнительные меры для ослабления напряженности на линии соприкосновения, мы призываем Баку и Ереван принять расширение существующей миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Другие решения, принятые в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, также должны быть реализованы», - в частности, отмечается в заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран также приветствуют принятие сторонами предложений сопредседателей, направленных на возобновление контактов между армянами и азербайджанцами, а также выражают содействие Международному комитету Красного Креста в его усилиях по обмену информацией о пропавших без вести лицах.

«Наши страны готовы к тесной работе со сторонами для достижения долгосрочного и мирного урегулирования. Мы поручили нашим сопредседателям продолжить свою посредническую деятельность в целях содействия достижению компромисса по рабочим предложениям, представленным на рассмотрение сторон, но при этом подчеркиваем, что основная ответственность за прекращение нагорно‑карабахского конфликта лежит на лидерах Армении и Азербайджана», - также отмечается в заявлении.