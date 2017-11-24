Подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом

Сегодня в ходе саммита Восточного партнерства ЕС между Арменией и Евросоюзом подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна и председателя Европейского совета Дональда Туска.

«Это соглашение основано на общей приверженности демократии, верховенству закона и правам человека, это также первое в своем роде соглашение, которое Европейский союз заключает с государством-членом Евразийского союза. Теперь важна его реализация, чтобы у нас была возможность использовать все предоставляемые им преимущества. Мы продолжим совместно работать, а также продолжим следить за тем, как эти соглашения реализуются», - заявила Федерика Могерини.

«Соглашение также поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта на основе норм международного права, выражая поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ», - подчеркнула глава европейской дипломатии.

В свою очередь, Эдвард Налбандян заявил: «Этот амбициозный документ открывает новую страницу в отношениях между Арменией и Европейским союзом. Соглашение обеспечивает прочную правовую основу для политического диалога, широкого экономического сотрудничества, новых возможностей в сферах торговли и инвестиций».

«Вновь подтверждая нашу приверженность демократическим ценностям, правам человека и верховенству закона, этот документ станет серьезным стимулом для продолжения реформ в Армении. Армения привержена углублению отношений с Евросоюзом во всех сферах, и мы уверены, что достижения последних лет дают нам прочную основу для дальнейшего укрепления отношений и углубления сотрудничества», - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.

Переговоры между Ереваном и Брюсселем вокруг Соглашения об ассоциации начались в июле 2010 года, что включало в себя также создание зоны свободной торговли, однако в сентябре 2013 года Армения объявила о вступлении в Евразийский экономический союз и таким образом соглашение подписано не было. В 2015 году Армения и Евросоюз начали новые переговоры вокруг нового соглашения. В марте этого года Соглашение о всебъемлющем и расширенном партнерстве было парафировано.