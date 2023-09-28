Рубену Варданяну предъявлено обвинение в Баку

По данным Службы государственной безопасности Азербайджана, Варданяну предъявлено обвинение по трем пунктам: «финансирование терроризма, участие в создании и деятельности не предусмотренных законом вооруженных организаций или группировок, а также незаконное прибытие лица без [азербайджанского] гражданства в Азербайджанскую Республику».