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Карабах

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра Карабаха

Рубен Варданян

Указом президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Рубен Варданян освобожден от должности государственного министра. Указ Арутюнян обнародовал сегодня во время заседания правительства Карабаха.

В сообщении пресс-службы президента Карабаха причины увольнения не указываются. Арутюнян, не раскрывая скобок, лишь сказал: «Чтобы не истощить сопротивление всех нас и государства во всех смыслах, я принял решение об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра».

Арутюнян напомнил, что сам назначил Варданяна госминистром четыре месяца назад, подчеркнув, что тогдашняя и нынешняя ситуация сильно различаются как во внешнем, так и во внутреннем аспекте.

Арутюнян высоко оценил усилия Варданяна в деле повышения международной осведомленности о Карабахе и решения многих внутренних проблем во время блокады.

«Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации», - заявил президент Карабаха, выразив благодарность Варданяну за то, что тот всегда старался максимально разделить с ним ответственность, а не пытался переложить ее на него, ссылаясь на конституционные нормы.

Касаясь критики о том, что это выполнение требования Азербайджана, Арутюнян отметил: «Никто не может испытывать больше боли от этого решения, чем я. Должен также сказать, что я не обсуждаю и не согласовываю свои шаги и решения ни с кем, кроме народа и государственных органов Арцаха».

Араик Арутюнян также сообщил, что предложил генеральному прокурору Карабаха Гургену Нерсисяну взять на себя обязанности государственного министра, учитывая его профессиональные и человеческие качества, профессионализм, беспристрастность, принципиальность и патриотизм, проявленные в его работе.

На прошлой неделе в Мюнхене президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов вести переговоры с армянским населением Карабаха, если Рубен Варданян покинет Карабах. Гагик Мелконян из правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении в беседе с Радио Азатутюн не стал скрывать, что выступает за уход Варданяна.

«Теперь допустим, Алиев требует: «Дайте Зангезурский коридор, только тогда открою [Лачинский коридор]». Что ж теперь построить «Зангезурский коридор» и отдать его им или сказать Рубену Варданяну: Рубен джан, иди туда откуда пришел. Конечно, если вся проблема связана с тем, чтобы там не было Рубена, конечно, власти Карабаха должны сказать Рубену, чтобы он оставил эту должность», - сказал депутат.

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