Рубен Варданян освобожден от должности госминистра Карабаха

Указом президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Рубен Варданян освобожден от должности государственного министра. Указ Арутюнян обнародовал сегодня во время заседания правительства Карабаха.

В сообщении пресс-службы президента Карабаха причины увольнения не указываются. Арутюнян, не раскрывая скобок, лишь сказал: «Чтобы не истощить сопротивление всех нас и государства во всех смыслах, я принял решение об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра».

Арутюнян напомнил, что сам назначил Варданяна госминистром четыре месяца назад, подчеркнув, что тогдашняя и нынешняя ситуация сильно различаются как во внешнем, так и во внутреннем аспекте.

Арутюнян высоко оценил усилия Варданяна в деле повышения международной осведомленности о Карабахе и решения многих внутренних проблем во время блокады.

«Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации», - заявил президент Карабаха, выразив благодарность Варданяну за то, что тот всегда старался максимально разделить с ним ответственность, а не пытался переложить ее на него, ссылаясь на конституционные нормы.

Касаясь критики о том, что это выполнение требования Азербайджана, Арутюнян отметил: «Никто не может испытывать больше боли от этого решения, чем я. Должен также сказать, что я не обсуждаю и не согласовываю свои шаги и решения ни с кем, кроме народа и государственных органов Арцаха».

Араик Арутюнян также сообщил, что предложил генеральному прокурору Карабаха Гургену Нерсисяну взять на себя обязанности государственного министра, учитывая его профессиональные и человеческие качества, профессионализм, беспристрастность, принципиальность и патриотизм, проявленные в его работе.

На прошлой неделе в Мюнхене президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов вести переговоры с армянским населением Карабаха, если Рубен Варданян покинет Карабах. Гагик Мелконян из правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении в беседе с Радио Азатутюн не стал скрывать, что выступает за уход Варданяна.

«Теперь допустим, Алиев требует: «Дайте Зангезурский коридор, только тогда открою [Лачинский коридор]». Что ж теперь построить «Зангезурский коридор» и отдать его им или сказать Рубену Варданяну: Рубен джан, иди туда откуда пришел. Конечно, если вся проблема связана с тем, чтобы там не было Рубена, конечно, власти Карабаха должны сказать Рубену, чтобы он оставил эту должность», - сказал депутат.