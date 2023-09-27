Ереван предпримет все возможные меры для обеспечения возвращения Рубена Варданяна – МИД Армении

Об этом Радио Азатутюн сообщили в МИД, подчеркнув, что рассчитывают на поддержку России и других международных партнеров в этом отношении.

«Министерство иностранных дел Республики Армения неоднократно подчеркивало необходимость обеспечения беспрепятственного передвижения людей из Нагорного Карабаха в Армению через Лачинский коридор», - отметили во внешнеполитическом ведомстве Армении.

Госпогранслужба Азербайджана сегодня задержала Рубена Варданяна в Лачинском коридоре, откуда он был перевезен в Баку. Официальный Баку пока не уточняет причину задержания.