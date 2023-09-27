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Нагорный Карабах

Ереван предпримет все возможные меры для обеспечения возвращения Рубена Варданяна – МИД Армении

Здание МИД Армении в Ереване

МИД Армении предпримет все возможные меры для защиты прав бывшего госминистра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна и обеспечения его возвращения.

Об этом Радио Азатутюн сообщили в МИД, подчеркнув, что рассчитывают на поддержку России и других международных партнеров в этом отношении.

«Министерство иностранных дел Республики Армения неоднократно подчеркивало необходимость обеспечения беспрепятственного передвижения людей из Нагорного Карабаха в Армению через Лачинский коридор», - отметили во внешнеполитическом ведомстве Армении.

Госпогранслужба Азербайджана сегодня задержала Рубена Варданяна в Лачинском коридоре, откуда он был перевезен в Баку. Официальный Баку пока не уточняет причину задержания.

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