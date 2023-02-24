«Проект «Рубен Варданян не сработал» - Баку снова говорит об интеграции армян Карабаха

Предварительное условие президента Азербайджана Ильхама Алиева для диалога с Нагорным Карабахом, по сути, выполнено. Рубен Варданян освобожден от должности государственного министра, после чего президент Карабаха Араик Арутюнян представил предусловия Степанакерта для диалога с Баку или, как отметил Арутюнян, принципы и красные линии.

«Об интеграции с соседним Азербайджаном не может быть и речи»

«Арцах [Нагорный Карабах - ред.] никогда не откажется от своего суверенитета, и об интеграции с соседним Азербайджаном не может быть и речи», - подчеркнул президент Карабаха.

Араик Арутюнян заверил, что право народа Карабаха на самоопределение и распоряжение собственной судьбой не подлежит обсуждению, «любой другой процесс или решение, выходящее за рамки логики международного признания и защиты факта реализации права народа Республики Арцах на самоопределение, для нас неприемлемы, так как несомненно приведет к этническому уничтожению населения Республики Арцах Азербайджаном».

Касаясь возможного диалога с Баку, Арутюнян подчеркнул, что он может проходить в рамках соответствующего международного формата, который может основываться на взаимоприемлемых принципах, на нормах международного права, включая равноправие.

«Составы переговорных делегаций должны определяться исключительно сторонами, что также означает, что Азербайджан не может вмешиваться в вопрос формирования состава арцахской делегации, и та же логика применима к составу азербайджанской делегации», - сказал он.

«Блокада должна быть снята, полностью должно быть восстановлено газо- и электроснабжение»

Подтвердив обязательство не отказываться от права на самоопределение, Араик Арутюнян вместе с тем подчеркнул, что для начала обсуждений с Азербайджаном в первую очередь необходимо создать атмосферу взаимного доверия, исключив провокации, применение силы и психологическое насилие.

«Блокада должна быть снята, и Карабах должен иметь бесперебойное сухопутное сообщение с Арменией без какого-либо участия азербайджанской стороны. Единственная форма их участия - добросовестное выполнение положений трехстороннего заявления от 9 ноября, во время которого Азербайджан должен гарантировать безопасность дорожного движения, воздерживаться от создания препятствий», - отметил президент Карабаха.

Помимо снятия блокады, Карабах требует полного восстановления газо- и электроснабжения, исключая новые случаи их нарушения.

Баку отреагировал на отставку Рубена Варданяна и вновь заявил об интеграции армян Карабаха

Баку уже отреагировал на отставку Рубена Варданяна. По словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, Баку готов к интеграции проживающих в Карабахе армян в азербайджанское общество.

«Азербайджан сегодня говорит о повестке мира и это значит, что мы перевернули черные страницы истории во имя светлого будущего. В этом контексте мы заявили о готовности к социальной, политической и экономической интеграции армян Карабаха», - сказал Байрамов.

Он отметил, что Азербайджан с первого дня говорил, что готов говорить с армянами Карабаха и что были положительные результаты.

«Однако тот человек [имеется в виду Рубен Варданян - ред.], который приехал или был отправлен в Карабах извне, играя в какие-то игры, не может быть для нас стороной переговоров. Люди, стоящие за ним, поняли, что «проект «Рубен Варданян» не сработает», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Примечательно, что после увольнения Варданяна президент Карабаха Араик Арутюнян решил лишить нового госминистра функций по координации работы МИД. Иными словами, возможный диалог с Баку уже не будет входить в рамки деятельности госминистра.

«В сфере координации нового госминистра будут находиться все органы исполнительной власти, за исключением силовых структур и Министерства иностранных дел», - заявил президент Карабаха.

Генеральный прокурор Гурген Нерсисян, которому Араик Арутюнян предложил занять должность госминистра, уже представил председателю Национального собрания заявление об отставке и будет назначен на новую должность уже в ближайшие дни.

«Я выбрал кандидатуру господина Нерсисяна, учитывая его профессиональные и человеческие качества», - сказал Араик Арутюнян.

«Новый госминистр абсолютно не сравним с Рубеном Варданяном»

Почему все же Араик Арутюнян лишил госминистра полномочий по координации МИД, вернув эту функцию в ведение президента? По словам политического аналитика Акопа Бадаляна, причина в том, что новый госминистр по своему общественному влиянию и восприятию не сравним с Рубеном Варданяном.

«Очевидно, что мы имеем дело преимущественно с госминистром-функционером, в отличие от Рубена Варданяна, который, несомненно, своим пребыванием в должности также предполагал политический калибр», - отметил Бадалян.

Аналитик также считает нереалистичным, что Баку начнет диалог с учетом представленных Карабахом принципов. С другой стороны, однако, по мнению Акопа Бадаляна, Степанакерт должен заявить о своих красных линиях.

«Не раскрывая скобок, чтобы не истощить сопротивление всех нас и государства во всех смыслах, я принял решение об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра. Никто не может испытывать больше боли от этого решения, чем я», - подчеркнул президент Карабаха.

Сам Варданян вчера после своего увольнения заявил о большом давлении извне. «Давление извне было действительно очень большим. У господина президента больше информации, и он понимает ситуацию. Знаю, что в связи с тем, чтобы я оставался в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.], есть давление, но отмечу, что я не только не уеду, но и не представляю себя вне Арцаха», - сказал он.



Рубен Варданян, занимавший должность госминистра немногим более 100 дней, в то же время предупредил, что Азербайджан проводит политику «салями», маленькими шагами добиваясь больших уступок.

«Я уверен, что мы можем преодолеть проводимую Азербайджаном политику «салями», которая очень опасна», - сказал он.