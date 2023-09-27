В Азербайджане подтвердили задержание Рубена Варданяна

В азербайджанских СМИ появилось видео и фотографии задержания Рубена Варданяна, а также фотография, на которой уже задержанного Рубена Варданяна сопровождают силовики.

Сообщается, что Варданян был доставлен в Баку, где был «передан соответствующим государственным органам для принятия решения в отношении него».

Супруга Рубена Варданяна Вероника Зонабенд ранее также подтвердила задержание мужа властями Азербайджана на Лачинском КПП, заявив, что он был «взят в плен».

В заявлении, распространенном офисом Рубена Варданяна, Зонабенд сказала:

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Прошу вас, помолитесь вместе со мной о том, чтобы моего мужа отпустили».

Ранее источник в правящих кругах Степанакерта, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил Радио Азатутюн информацию об аресте Рубена Варданяна. По данным источника, Варданян был задержан на азербайджанском КПП моста Хакари и доставлен в Баку.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на располагают информацией об аресте Рубена Варданяна.