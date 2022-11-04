Рубен Варданян назначен государственным министром Карабаха

По сообщению офиса президента Нагорного Карабаха, госминистр будет координировать деятельность министров здравоохранения, юстиции, иностранных дел, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктуры, градостроительства, финансов и экономики.

На Рубена Варданяна также возложены функции по координации деятельности руководителя службы государственного контроля, комитета кадастра и управления государственным имуществом, комитета по вопросам материального ущерба, комитета госдоходов, комитета управления госинспекции и комитета водного хозяйства.

В начале октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян тогда заявил, что готов принять предложение, если его подходы и решения получат широкую поддержку.

Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея» в начале сентября объявил, что отказывается от российского гражданства и решает поселиться в Нагорном Карабахе. Ранее бизнесмен, у которого также есть армянский паспорт, выступил с предложением создать Всеармянский фронт для поддержки безопасности и развития Нагорного Карабаха.