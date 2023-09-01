Президент Нагорного Карабаха подал в отставку

«Руководствуясь статьей 98 Конституции Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], я подаю в Национальное собрание Республики Арцах заявление об отставке с поста Президента Республики», - написал Арутюнян в своем заявлении.

Араик Арутюнян вчера пообещал уйти в отставку 1 сентября. В условиях возможного развития событий, по мнению Арутюняна, существует необходимость в изменении подходов, а для этого, отметил он, должны смениться основные действующие лица в Нагорном Карабахе.

Своими последними указами Арутюнян сменил госминистра. Вместо Гургена Нерсисяна назначен секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян.

Согласно недавно измененному закону о регламенте Национального собрания, во время военного положения парламент избирает президента Нагорного Карабаха из числа кандидатов, выдвинутых фракциями, «в случае, когда должность президента остается вакантной до окончания срока полномочий действующего президента», не ранее, чем через 7, и не позднее, чем через 10 дней». В Нагорном Карабахе сейчас введено военное положение. Президент, избранный Национальным собранием, будет исполнять обязанности до конца срока полномочий нынешнего президента, то есть до 2025 года.