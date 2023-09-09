Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Нагорный Карабах

Самвел Шахраманян избран президентом Нагорного Карабаха

Самвел Шахраманян

На сегодняшнем внеочередном заседании Национального собрания Нагорного Карабаха тайным голосованием президентом непризнанной республики был избран Самвел Шахраманян.

По данным карабахского парламента, в голосовании приняли участие 23 депутата. Шахраманян был избран с соотношением 22 голоса против 1. Парламент Нагорного Карабаха состоит из 33 депутатов.

Напомним, что Араик Арутюнян подал в отставку с поста президента Нагорного Карабаха 1 сентября. После его отставки Национальное собрание непризнанной республики избирало нового президента с учетом поправок к Конституции, внесенных несколько месяцев назад.

Кандидатом в президенты от 4-х из 5-ти фракций, включая правящую «Свободную Родину-ОГА», был Самвел Шахраманян, который последним указом бывшего президента был назначен государственным министром (премьер-министром).

Среди фракций только «Единая Родина» выдвинула другого кандидата, бывшего министра обороны Нагорного Карабаха, лидера партии Самвела Бабаяна, но его кандидатура была отклонена в связи с тем, что он не представил свидетельство о гражданстве Нагорного Карабаха и о том, что в течение последних десяти лет постоянно приживал на территории непризнанной республики.

Back to top
XS
SM
MD
LG