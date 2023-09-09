Самвел Шахраманян избран президентом Нагорного Карабаха

По данным карабахского парламента, в голосовании приняли участие 23 депутата. Шахраманян был избран с соотношением 22 голоса против 1. Парламент Нагорного Карабаха состоит из 33 депутатов.

Напомним, что Араик Арутюнян подал в отставку с поста президента Нагорного Карабаха 1 сентября. После его отставки Национальное собрание непризнанной республики избирало нового президента с учетом поправок к Конституции, внесенных несколько месяцев назад.

Кандидатом в президенты от 4-х из 5-ти фракций, включая правящую «Свободную Родину-ОГА», был Самвел Шахраманян, который последним указом бывшего президента был назначен государственным министром (премьер-министром).

Среди фракций только «Единая Родина» выдвинула другого кандидата, бывшего министра обороны Нагорного Карабаха, лидера партии Самвела Бабаяна, но его кандидатура была отклонена в связи с тем, что он не представил свидетельство о гражданстве Нагорного Карабаха и о том, что в течение последних десяти лет постоянно приживал на территории непризнанной республики.