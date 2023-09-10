Лавров: У РФ вызывает сожаление намерение Армении провести военные учения с США

«У нас это вызывает сожаление, действия армянского руководства. Мы об этом сказали», - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС о позиции российской стороны в отношении военных учений Армении и США.

При этом Лавров подчеркнул, что РФ не видит ничего хорошего в попытках стран Североатлантического альянса проникнуть в Закавказье. «Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении», - добавил он.

«Где бы ни появлялись американцы, а у них сотни баз по всему миру, нигде это до добра не доводит. В лучшем случае они там сидят спокойно, а очень часто пытаются подбирать под себя все, в том числе и политические процессы», - резюмировал глава МИД РФ.

6 сентября Минобороны Армении информировало, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.