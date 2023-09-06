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Армения

В Армении пройдут совместные армяно-американские учения «EAGLE PARTNER 2023»

В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения «EAGLE PARTNER 2023».

Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Армении, отметив, что учения пройдут на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады и учебного центра N МО.

«Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира».

В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях тренировках в странах-партнерах», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

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