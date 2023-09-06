Москва «насторожена» армяно-американскими учениями в Армении

В следующий понедельник, 11 сентября, в Армении начнутся совместные армяно-американские военные учения «EAGLE PARTNER 2023».

По сообщению Минобороны Армении, запланированные примерно на 10 дней военные учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. В военном ведомстве подчеркивают, что учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

«Цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира»», - говорится в сообщении.

Официальная Москва уже назвала намерение Армении провести военные учения с США вызывающими настороженность.

«Это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В армяно-американских военных учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военных

В армяно-американских военных учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военных, сообщил Reuters пресс-секретарь Министерства обороны США.

По его словам, в составе американских военных будет и Национальная гвардия Канзаса, которая уже 20 лет сотрудничает с Арменией. В ходе учений американские военные будут использовать стрелковое оружие и не будут использовать тяжелую военную технику.

В Минобороны Армении, со своей стороны, лишь сообщили, что учения пройдут на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады.

Кстати, центр «Зар», благоустроенный именно при американской поддержке, был открыт в прошлом году. Это основное учебное подразделение миротворческой бригады Минобороны, где проводятся тренировки и учения миротворческих сил, организуются курсы переподготовки военнослужащих и т.д.

Военные эксперты отмечают, что подобные военные учения уже проводились в Армении, просто впервые они будут масштабными.

Инициатором учений выступили США - политический обозреватель

Политический обозреватель Акоп Бадалян рассматривает армяно-американские военные учения в рамках американской политической активности, которую США демонстрируют уже несколько месяцев подряд, в частности, также в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Армения же этим шагом решает свои политические задачи и цели, отмечает он.

«Насколько мне известно, инициатором военных учений, тем, кто сделал это предложение, были США, Ереван просто не отказался и принял это предложение. Конечно, это в свою очередь связано с политическими задачами и целями властей Армении. Власти Армении пытаются таким образом несколько снизить свою зависимость от России, в то же время также пытаются вовлечь Запад в поле ответственности за безопасность Армении, повысить ответственность», - сказал Бадалян.