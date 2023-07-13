Очередная встреча Пашинян-Алиев состоится в субботу в Брюсселе

Очередная встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля состоится в субботу, 15 июля, в Брюсселе. Хотя эта встреча с целью переговоров вокруг мирного договора была запланирована на 21 июля, но, фактически, лидеры двух стран встретятся раньше.

«В субботу, 15 июля, в Брюсселе запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я подтвердил свое участие в этой встрече, надеюсь добиться прогресса в переговорах по мирному договору в ходе этой встречи», - сегодня в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Хотя Пашинян выразил надежду на прогресс в переговорах, в Брюсселе в субботу документ не будет подписан. Об этом на прошлой неделе заявил сам Пашинян.

«В ближайшее время в Брюсселе запланирована моя встреча с президентом Азербайджана при посредничестве председателя Европейского совета. К сожалению, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию. Надеюсь, в ходе предстоящей встречи воплотить в жизнь то позитивное, что было зафиксировано в Вашингтоне», - заявил премьер-министр Армении.

В преддверии переговоров в Брюсселе ситуация на границе снова обострилась

В преддверии переговоров, ожидаемых в субботу в Брюсселе, ситуация на границе вновь обострилась. Однако на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр ничего не сказал о стрельбе на границе и ранении двух армянских военнослужащих. По сообщению военного ведомства Армении, в период с 21:00 12 июля по 01:00 13 июля подразделения ВС Азербайджана вели огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Верин Шоржа (Гегаркуникская область).

Накануне Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных на участке Ишханасара (Сюникская область), а затем также на участке села Тех (Сюникская область), в результате чего двое армянских военнослужащих получили ранения.

Минобороны Азербайджана, заявившее накануне об одном раненом азербайджанском военнослужащем, обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

Ни у международного, ни у армянского экспертного сообщества нет больших ожиданий от брюссельской встречи

В этой ситуации, с учетом ряда обстоятельств, ни у международного, ни у армянского экспертного сообщества нет больших ожиданий от брюссельской встречи.

Известный аналитик, занимающийся проблемами Южного Кавказа, Томас де Ваал отмечает, что, возможно, по некоторым вопросам в Брюсселе будет возможно зафиксировать прогресс, например, в вопросе разблокирования коммуникаций, но он не видит возможности прогресса в вопросе Нагорного Карабаха.

Британский эксперт обращает внимание на то обстоятельство, что, во-первых, ведутся параллельные переговоры при посредничестве Москвы, с одной стороны, и США и Брюсселя, с другой, а позиции этих сторон не могут совпадать.

По убеждению де Ваала, общий подход России заключается в том, что Москва не признает документ, подписанный за пределами России.

Встреча Степанакерт-Баку в Болгарии провалилась именно усилиями Москвы - Томас де Ваал

В этом контексте эксперт отмечает, что, по его информации, недавно организованная в Болгарии при посредничестве США встреча Степанакерт-Баку провалилась именно усилиями Москвы.

Кроме того, по мнению британского аналитика, ни одно правительство Армении не подпишет документ, не предусматривающий гарантий безопасности и защиты прав народа Нагорного Карабаха, а Баку не собирается идти на уступки в этом вопросе. «Я не вижу возможности для подписания мирного договора, и, конечно, если документ не будет подписан, у Баку может возникнуть соблазн прибегнуть к военным действиям, чтобы оказать давление на армянскую сторону», - отметил он.

В Брюсселе вряд ли удастся сблизить позиции в вопросе Карабаха – Тигран Григорян

По мнению аналитика Тиграна Григоряна, в Брюсселе будет предпринята попытка сблизить политические позиции Армении и Азербайджана по принципиальным вопросам, включая вопросы создания международного механизма диалога Степанакерт-Баку и делимитации границы. Однако Григорян также считает, что сближение позиций сторон по вопросу Карабаха вряд ли возможно. «Трудно ожидать какого-то прогресса в вопросах, связанных с Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.]. Это достаточно сложный вопрос, можно сказать, красная черта для обеих сторон. Одним словом, серьезных результатов ожидать не стоит. Но цель состоит в том, чтобы сблизить позиции сторон именно по этим ключевым вопросам», - сказал аналитик.

На вопрос, есть ли у него также информация о том, что организованная недавно в Болгарии при посредничестве США встреча Степанакерт-Баку провалилась усилиями Москвы, как это утверждает Томас де Ваал, Григорян ответил: «То, что Россия была против той встречи, что она оказывала какое-то давление, это ясно. Но была ли Россия единственной причиной того, что эта встреча не состоялась? Я так не думаю. Там были достаточно серьезные, если не сказать серьезные, разногласия между сторонами по техническим вопросам, по повестке дня и т.д. То есть, Россия, безусловно, сыграла здесь какую-то роль, но я не думаю, что эта роль была решающей».

В последний раз Пашинян и Алиев встречались 14 мая в Брюсселе, затем 1 июня в Кишиневе - уже в пятистороннем формате.