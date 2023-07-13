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Пашинян и Алиев встретятся 15 июля в Брюсселе

Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян, Брюссель, 14 мая 2023 г.

В субботу, 15 июля, в Брюсселе запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я подтвердил свое участие в этой встрече, надеюсь добиться прогресса в переговорах по мирному договору в ходе этой встречи», - сказал премьер-министр.

Накануне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что встреча Пашиняна и Алиева, запланированная на 21 июля в Брюсселе, может состояться раньше.

После переговоров в Кишиневе 1 июня Шарль Мишель объявил, что следующая трехсторонняя встреча между ним, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана состоится 21 июля в Брюсселе.

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