Пашинян и Алиев встретятся 15 июля в Брюсселе

Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я подтвердил свое участие в этой встрече, надеюсь добиться прогресса в переговорах по мирному договору в ходе этой встречи», - сказал премьер-министр.

Накануне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что встреча Пашиняна и Алиева, запланированная на 21 июля в Брюсселе, может состояться раньше.

После переговоров в Кишиневе 1 июня Шарль Мишель объявил, что следующая трехсторонняя встреча между ним, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана состоится 21 июля в Брюсселе.