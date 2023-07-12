Второй за сутки армянский военнослужащий ранен на участке близ села Тех

Состояние военнослужащего оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает, отмечают в ведомстве.

Минобороны Армении утром 12 июля сообщало, что в том же районе был ранен еще один армянский военнослужащий. Согласно сообщению, его жизни также ничего не угрожает, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь обвиняет армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

Накануне армянская и азербайджанская стороны также сообщали об обстрелах. Баку, в частности, сообщил о ранении азербайджанского военнослужащего.