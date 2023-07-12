ВС Азербайджана вели огонь в направлении армянских позиций на участке Ишханасара – Минобороны

На армяно-азербайджанской границе уже второй день неспокойно. Сегодня армянская сторона сообщила о двух раненых. По данным Минобороны, опасности для жизни обоих военнослужащих нет. Военнослужащие были ранены в разное время на участке близ села Тех Сюникской области Армении.

Накануне в данном районе также сообщалось о стрельбе. Вчера Баку сообщил о ранении азербайджанского военнослужащего.

Հայ-ադրբեջանական սահմանին երկրորդն օրն անընդմեջ խաղաղ չէ: Հայկական կողմն այսօր արդեն երկու վիրավորի մասին է հայտնել։ Երկուսի կյանքին էլ, Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ, վտանգ չի սպառնում։ Երկու զինվորն էլ վիրավորվել են Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի հատվածում տարբեր ժամերի։

Նույն հատվածում նախօրեին ևս կրակում էին։ Բաքուն երեկ հաղորդեց, թե ադրբեջանցի զինծառայող է վիրավորվել։