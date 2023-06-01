Следующая трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев запланирована на 21 июля в Брюсселе

И на этот раз встреча Пашинян-Алиев завершилась без совместного заявления и подписания какого-либо документа. По окончании полуторачасовых переговоров председатель Европейского совета сообщил, что следующая встреча в трехстороннем формате между ним, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана состоится 21 июля в Брюсселе.

Помимо Шарля Мишеля в кишиневских переговорах также приняли участие лидеры Франции и Германии. Председатель Европейского совета по окончании переговоров сообщил, что обсуждались вопросы, связанные с делимитацией границы и мирным договором.

«У нас была возможность затронуть все темы, которые были обсуждены в Брюсселе [14 мая – ред.]. Мы обсудили вопросы делимитации и мирного договора. Эта встреча стала очень хорошей подготовкой к встрече 21 июля в Брюсселе», - сказал Мишель.

По его словам, это свидетельствует о том, что стороны усердно работают и намерены поддержать все усилия, направленные на улучшение отношений.

«Я также сообщил, что хочу пригласить президента Алиева, премьер-министра Пашиняна, канцлера Шольца и президента Макрона на встречу в рамках очередного саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Испании 5 октября. Это означает, что мы будем делать все со стороны Евросоюза, чтобы помочь обеспечить более существенный прогресс в направлении урегулирования», - сказал Шарль Мишель.

Правительство Армении сообщает, что, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитацией и безопасностью границ между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, а также пленными, пропавшими без вести и другими гуманитарными проблемами.

О конкретных договоренностях не сообщается.