Премьер-министр еще раз констатирует, что в Карабахе нет армии Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства еще раз констатировал: «В Нагорном Карабахе нет армии Республики Армения».

«В Нагорном Карабахе действует Армия обороны Нагорного Карабаха, причины ее существования каждый день можно найти в официальной пропаганде и действиях Азербайджана, неприкрытая суть которых заключается в том, чтобы подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке и геноциду», - заявил премьер-министр, отвечая на обвинения официального Баку и на требование «вывести подразделения армии Армении» из Нагорного Карабаха.

«По сути, сегодня в Нагорном Карабахе мы видим ползучую реализацию этой политики», - сказал Пашинян.

«Частью этой азербайджанской политики этнической чистки являются также нападки на те международные организации и страны, которые дают объективную оценку возникшему в Нагорном Карабахе гуманитарному кризису и действиям Азербайджана. В этом смысле Азербайджан на протяжении месяцев развернул широкомасштабную контрпропаганду против Франции, как на официальной, так и на общественной площадках которой звучат адресные оценки и сигналы по поводу незаконных шагов, предпринятых Азербайджаном против армян Нагорного Карабаха, - сказал премьер и продолжил: - Пропаганда, направленная против Франции, направлена на то, чтобы предотвратить возможные оценки другими странами гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе».

«Армения, в свою очередь, выражая благодарность Франции, должна принять все меры, чтобы все больше и больше стран и международных организаций выступали с адресными оценками в связи с возникшим в Нагорном Карабахе гуманитарным кризисом», - заявил Никол Пашинян.

«Нашим ответом на всю эту ситуацию должно стать продолжение дипломатической работы. Как бы ни было тяжело и морально, и политически, и эмоционально, мы ни при каких обстоятельствах не должны терять самообладание», - подчеркнул премьер-министр Армении.

В ближайшее время в Брюсселе запланирована встреча с президентом Азербайджана, текст мирного договора еще не готов к подписанию

«Каким бы трудным ни было нынешнее положение дел в моральном, политическом, эмоциональном аспектах и аспекте безопасности, реализация мирной повестки дня не имеет альтернативы. Права и безопасность армян Нагорного Карабаха должны решаться в рамках международных механизмов диалога Баку-Степанакерт, а между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан мирный договор», - заявил премьер-министр.

«Прогресс, зафиксированный на состоявшихся недавно в Вашингтоне армяно-азербайджанских переговорах, не является ощутимым, но определенный прогресс есть», - отметил Пашинян.

«В ближайшее время в Брюсселе запланирована моя встреча с президентом Азербайджана при посредничестве председателя Европейского совета. К сожалению, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию. Надеюсь в ходе предстоящей встречи воплотить в жизнь то позитивное, что было зафиксировано в Вашингтоне, - заявил премьер-министр Армении, еще раз подчеркнув: - Мы должны решать все вопросы дипломатическим путем».