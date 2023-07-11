Азербайджан вновь закрыл Лачинский коридор для автомобилей МККК

Азербайджан вновь закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, для автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК). В Баку заявили, что 1-го, 3-го и 5 июля на пропускном пункте «Лачин» автотранспортом МККК были предприняты попытки контрабанды различных видов товаров в Нагорный Карабах. Государственная пограничная служба Азербайджана также опубликовала видео.

Согласно сообщению, «среди незаконных грузов, перевозимых армянами из Армении в Карабах, были, в частности, сигареты, экраны мобильных телефонов, бензин».

«Несмотря на то, что Международный комитет Красного Креста был предупрежден об этом по официальным каналам, незаконные действия повторялись, и для их пресечения были предприняты необходимые шаги», - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщает, что возбуждено уголовное дело, КПП закрыт до окончания расследования.

Международный комитет Красного Креста позже заявил, что ни в одном транспорте, принадлежащем МККК, не было обнаружено несанкционированных предметов, подчеркнув, что все перевозимые грузы подлежат таможенному досмотру со стороны Азербайджана.

В то же время в МККК отметили, что четверо наемных водителей без их ведома пытались перевозить коммерческие грузы на собственных автомобилях, на которых временно был нанесен логотип организации. Согласно сообщению международной организации, указанные лица не являлись сотрудниками МККК, и заключенные с ними служебные контракты были немедленно расторгнуты.

Степанакерт пока не прокомментировал очередную причину, по которой Азербайджан закрыл мост Хакари.

Глава правящей фракции «Свободная Родина» Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян убежден, что это был очередной повод для Азербайджана полностью закрыть единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. «Очевидно, что Азербайджан просто искал такие предлоги, чтобы окончательно закрыть единственную дорогу, по которому ввозились лекарства и предметы медицинского назначения», - сказал он.

Провластный депутат подчеркнул, что никаких запрещенных грузов через КПП не провозилось: ни наркотиков, ни оружия, всего лишь бензин, который в Карабахе уже на грани исчезновения, сигареты, телефоны, которые были у граждан, вывозивших своих больных родственников в Армению. «Это были товары, которые они везли для себя, которые во время перевозки больных везли с собой из Степанакерта в Ереван, а потом из Еревана в Степанакерт», - сказал он.

МИД Армении отреагировал на решение Азербайджана полностью закрыть Лачинский коридор. Пресс-секретарь ведомства написала, что необходимы дополнительные международные усилия и действия для снятия 7-месячной блокады Нагорного Карабаха и предотвращения этнических чисток.

«С момента установки незаконного КПП в Лачинском коридоре Азербайджан, вопреки решению Международного суда ООН, неоднократно запрещал даже передвижение Международного комитета Красного Креста, включая медицинскую эвакуацию», - написала Ани Бадалян.

Движение на мосту Хакари только для автомобилей Красного Креста было восстановлено с 25 июня. До этого, начиная с 15 июня, после инцидента с установкой азербайджанского флага возле КПП на территории Армении, сопровождавшегося выстрелами, Азербайджан запретил все виды перевозок, в том числе и для российских миротворцев. Уже почти месяц, как в Карабах не поступают продукты питания и другие необходимые товары. Также уже несколько месяцев в Карабах из Армении не поступают ни газ, ни электричество, поскольку газопровод и линия электропередач проходят по территории, перешедшей после 44-дневной войны 2020 года под контроль Азербайджана, который их перекрыл. 8 июля Азербайджан восстановил подачу голубого топлива, однако через несколько часов вновь ее прекратил.