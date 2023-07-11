Четверо водителей, пытавшихся перевезти коммерческие грузы, не являются сотрудниками Красного Креста, их контракты расторгнуты – МККК

В то же время в МККК отмечают, что четверо наемных водителей без их ведома пытались перевозить коммерческие грузы на собственных автомобилях, на которых временно был нанесен логотип организации.

Согласно сообщению, указанные лица не являлись сотрудниками МККК, и заключенные с ними служебные контракты были немедленно расторгнуты.

Подчеркивая, что работа МККК в Лачинском коридоре всегда и исключительно носит гуманитарный характер, Комитет сообщает, что в рамках этой жизненно важной работы для получения неотложной медицинской помощи в Армению были доставлены более 600 пациентов, а также местным медицинским учреждениям и семьям были переданы медикаменты, продукты питания, детское питание и другие предметы первой необходимости.

«Эти работы должны быть продолжены. Наша деятельность постоянно согласовывается со сторонами и оказывает жизненно важное влияние на жизнь тысяч людей», - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром Баку сообщил о попытках контрабанды различных видов товаров для армян в Карабахский регион Азербайджана автотранспортом Международного комитета Красного Креста на Лачинском КПП.

Согласно сообщению, работа пункта пропуска приостановлена, «все факты контрабанды зафиксированы на месте с помощью оперативной видеосъемки».