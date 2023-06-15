Из Степанакерта сообщают о запрете Азербайджаном всех гуманитарных перевозок по Лачинскому коридору

В частности, в сообщении Информационного штаба Нагорного Карабаха отмечается, что Международный Комитет Красного Креста перевозил сегодня 25 пациентов и их родных из Нагорного Карабаха в Армению, «однако на незаконном азербайджанском пропускном пункте, действующем в Кашатахском [Лачинском – ред.] коридоре, был поставлен запрет на передвижение транспортных средств, что вынудило их вернуться в Степанакерт».

Кроме того, сообщается, что была отменена запланированная на сегодня перевозка пассажиров по неотложной гуманитарной необходимости, которую должны были осуществить российские миротворцы по маршруту Степанакерт-Горис-Степанакерт.

Также было остановлено движение грузовиков российских миротворцев, направлявшихся в Горис с целью перевозки гуманитарных грузов.

«Власти Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.] в очередной раз констатируют, что незаконный азербайджанский пропускной пункт, установленный в Кашатахском (Лачинском) коридоре, представляет большую опасность и чинит препятствия в вопросе обеспечения свободного передвижения между Арцахом и Арменией. Сегодняшний инцидент подтверждает наличие этих опасностей и препятствий, равно как и создает дополнительные угрозы для крайне ограниченного перемещения людей и грузов со стороны МККК и российских миротворцев с целью обеспечения острых гуманитарных потребностей народа Арцаха.

Власти Арцаха вновь подтверждают свою позицию о том, что немедленно и безоговорочно без какого-либо вмешательства Азербайджана должен быть обеспечен режим Лачинского коридора, предусмотренный Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, равно как и должно быть реализовано решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по этому вопросу», - говорится в заявлении, распространенном ИнфоЦентром Нагорного Карабаха.

Отметим, что ранее сегодня Пограничная служба Службы национальной безопасности Армении сообщила, что около 08:40 группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвинуться в направлении моста Хакари с целью установки флага на территории Республики Армения.

Согласно сообщению, в результате предпринятых армянской стороной мер было предотвращено продвижение азербайджанских военнослужащих и попытка водружения флага на территории Республики Армения.

Между тем, Пограничная служба Азербайджана сообщила, что в 8:45 в результате выстрелов, произведенных с территории Армении, был ранен азербайджанский пограничник, несущий службу на КПП «Лачин».

В Баку отметили, что «ответным огнем огневая точка противника подавлена, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений, полную ответственность за провокацию несет военно-политическое руководство Армении».

В МИД Азербайджана, между тем, произошедшее назвали «военной провокацией со стороны Армении», утверждая, что это является «наглядным примером незаинтересованности Армении в выстраивании отношений с Азербайджаном и мирном процессе».

Отметим, что Азербайджан установил пограничный пост на мосту Хакари в конце апреля, таким образом официально заблокировав Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией.

В Ереване считают азербайджанский пост незаконным, поскольку, как заявляют армянские официальные лица, он противоречит договоренностям между Арменией, Азербайджаном и России, которые положили конец 44-дневной войне в Нагорном Карабахе три года назад.

Согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, контроль за движением вдоль Лачинского коридора должны осуществлять размещенные в регионе российские миротворцы.