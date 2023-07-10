Азербайджан сначала восстановил, а потом вновь перекрыл подачу газа в Карабах

Об этом накануне сообщил Информационный центр Нагорного Карабаха.

«9 июля днем азербайджанская сторона полностью перекрыла подачу газа, которая была восстановлена 8 июля, после чего компания «Арцахгаз» поставляла накопленный во внутренней сети газ только на автозаправочные станции. Накопленный за последние часы газ почти израсходован, в ближайшие часы заправки также прекратят работу.

Тем не менее, мы призываем всех абонентов проявлять повышенную бдительность в ближайшие дни, так как остаточный объема газа может постепенно выходить на разных участках внутренней сети в зависимости от колебаний температуры», - цитирует ИнфоЦентр заявление компании, которая также информирует жителей Карабаха о том, что с учетом прекращения подачи газа отмененный график шестичасовых веерных отключений будет вновь действовать, начиная с 10 июля, вместо ранее объявленной даты 11 июля.

Напомним, что после установления фактической блокады Нагорного Карабаха в декабре прошлого года Баку неоднократно перекрывал газоснабжение региона. Перебои также были с поставками электроэнергии из Армении. Армянонаселенный регион находится в полной блокаде с конца апреля после того, как Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. Вследствие перекрытия пути снабжения в Нагорном Карабахе в настоящее время наблюдается нехватка продовольствия и товаров первой необходимости, а цены на имеющиеся в наличии товары резко подскочили.