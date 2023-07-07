Согласно российским СМИ, видео, опубликованное в день вооруженного инцидента на мосту Хакари, было неполным и искажающим действительность

Спустя три недели после вооруженного инцидента на мосту Хакари прокремлевские телеграм-каналы опубликовали видео, в котором утверждают, что на самом деле российские миротворцы пытались помешать азербайджанцам установить флаг в начале моста, на территории Армении.

Согласно российским СМИ, опубликованное в день инцидента видео, показывающее, что российские миротворцы не только не остановили азербайджанцев, но и сопровождали их, было неполным и искажало действительность. Между тем официальная Москва даже после того, как послу России в Армении было передано крайнее недовольство, не отрицала, что русские не препятствовали действиям азербайджанцев на мосту. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова лишь заявила, что обвинение в адрес миротворцев беспочвенно, так как они тесно сотрудничают со сторонами для стабилизации ситуации. Более того, Москва не подтвердила, что Азербайджан пытался установить флаг на территории Армении, по словам Захаровой, инцидент стал следствием отсутствия делимитированной армяно-азербайджанской границы.

«Россия неоднократно призывала запустить работу двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы. Мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии, в том числе и на данном участке, которое стало очередным яблоком раздора между сторонами», - заявила официальный представитель МИД РФ.

Власти Армении сравнили комментарий Захаровой с азербайджанским нарративом, когда вторжение на территорию Армении мотивируется тем, что граница не делимитирована. В МИД Армении выразили недоумение в связи с тем, что в установке флага принимали участие миротворцы, «когда и цель, и даже место проведения операции явно не входили в рамки функций и ответственности миротворцев».

Официальный Ереван не комментирует новое видео. После публикации предыдущего видео посол России был вызван в МИД, его призвали «предпринять все необходимые шаги для выяснения обстоятельств инцидента и исправления ситуации». В Ереване также напомнили, что функция российских миротворцев заключалась в том, чтобы держать под контролем Лачинский коридор.

После этого инцидента и до сих пор Азербайджан полностью закрыл Лачинский КПП для перевозки гуманитарных грузов - медикаментов и продуктов питания из Армении в Нагорный Карабах, лишь автомобили Красного Креста время от времени перевозят больных из Степанакерта в Ереван.

Политический комментатор Акоп Бадалян отмечает, что это видео и комментарии российских СМИ последовали за письмом президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна президенту РФ Владимиру Путину и телефонным разговором премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Путиным, который также состоялся по просьбе президента Нагорного Карабаха.

«Также была распространена некоторая информация из разных провластных кругов Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], что есть некие ожидания, что российская сторона может начать какие-то действия и т.д., и вот интересно, что видео распространяется на этом фоне. Является ли это началом каких-то шагов, и российская сторона пытается что-то сделать практически, мы увидим, будет ли это иметь какое-то продолжение и другие развития на практическом уровне в плане преодоления блокады Арцаха, потому что сейчас снятие-неснятие флага может быть всего лишь антуражем, между тем, нужно смотреть, каким будет дело снятия блокады Арцаха в практической плоскости», - сказал политический комментатор.

Бадалян считает, что письмо Араика Арутюняна стало импульсом против нарастающей агрессии Азербайджана и угроз уничтожить Армию обороны Нагорного Карабаха.

«Я не исключаю, что таким образом Россия максимально мягко пыталась показать, что все же, если ситуация развивается в такой крайней логике, она вынуждена как-то реагировать. Сейчас эти сигналы поймут на азербайджанской стороне, как они поймут, как отреагируют, это уже другая сторона вопроса», - отметил он.

В результате инцидента на мосту Хакари был ранен азербайджанский пограничник, армянская сторона сообщила, что приняла меры по предотвращению продвижения азербайджанских военнослужащих и попытки установить флаг на территории Армении. В тот же день на участке села Тех был ранен армянский пограничник.