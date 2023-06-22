В интерпретации российской стороны присутствует явное противоречие – МИД Армении

Инцидент 15 июня произошел не в Лачинском коридоре, как отмечает официальный представитель МИД РФ, а на суверенной территории Республики Армения, на армянской стороне моста Хакари, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«В интерпретации российской стороны присутствует явное противоречие. Если из-за отсутствия делимитации границы между Арменией и Азербайджаном нельзя точно сказать, где проходит линия границы, и в этом причина непрекращающихся проблем, как утверждает официальный представитель МИД РФ, тогда возникает вопрос: на каком основании и по какому принципу 15 июня именно на этом участке границы между Арменией и Азербайджаном, с этой стороны моста, устанавливался азербайджанский флаг?» - отметила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства в ответ на комментарий официального представителя МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь инцидента на мосту Хакари, звучащей в связи с этим критики со стороны Армении в адрес российских миротворцев, а также вызова посла РФ Сергея Копыркина в МИД Армении, сказала, что инцидент был следствием общей проблемы отсутствия делимитированной армяно-азербайджанской границы, и назвала обвинения в адрес российских миротворцев «абсолютно беспочвенными и безосновательными».

Официальный Ереван подчеркивает, этот же тезис регулярно дословно повторяется азербайджанской стороной при проведении агрессивных действий в отношении границ Республики Армения и вторжении на суверенную территорию Республики Армения.

«Непонятно, почему российские миротворцы принимали участие в той операции Азербайджана, когда и цель, и даже место проведения операции явно не входили в рамки функций и ответственности миротворцев. Напоминаем, что единственной функцией, касающейся российских миротворцев, было удержание под контролем 5-километрового Лачинского коридора», - добавила Ани Бадалян.

После инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью перекрыла Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляются даже гуманитарные грузы, в том числе продовольствие и медикаменты, даже со стороны Международного комитета Красного Креста (МККК), а из Нагорного Карабаха в медицинские учреждения Республики Армения не транспортируются тяжелобольные пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи, а также все еще перекрыто газоснабжение и электроснабжение.

Ереван призывает стороны, подписавшие трехсторонние заявления от 9 ноября 2020 года и другие трехсторонние заявления лидеров Армении, России и Азербайджана, вместо поиска оправданий неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства.