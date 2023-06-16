Послу России было выражено резкое недовольство Армении в связи с произошедшим у моста Хакари – МИД РА

На встрече с послом России в МИД было выражено резкое недовольство Армении в связи с инцидентом, произошедшем у моста Хакари с участием российских миротворцев, сообщили в МИД Армении в ответ на вопросы Радио Азатутюн о том, связан ли визит российского посла в МИД со вчерашними событиями в Лачинском коридоре и была ли направлена Москве нота протеста.

«Прозвучал призыв предпринять все необходимые шаги для выяснения обстоятельств инцидента и исправления ситуации», - сообщили в МИД.

Посол оставил сегодня без ответа вопрос Радио Азатутюн о том, направил ли Ереван ноту протеста в связи с вчерашними событиями. Он также отказался комментировать вчерашние действия российских миротворцев. Из видеозаписей становится очевидно, что за процессом установки на мосту азербайджанского флага следили российские миротворцы, в одном случае буквально образовав живую стену, тем самым поспособствовав действиям азербайджанцев.

На официальном сайте посольства России в Армении сообщения о сегодняшней встрече Сергея Копыркина нет.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении, сообщившая о пресечении попытки продвижения азербайджанцев в направлении моста Хакари, вчера заявила, что азербайджанцы пытались установить флаг на территории Армении.

Провластные депутаты считают произошедшее в Лачинском коридоре очень большой проблемой

Сегодня провластные депутаты сочли очень большой проблемой то, что произошло в Лачинском коридоре, в зоне ответственности российских миротворцев.

«Мы говорим об этом с нашими российскими партнерами», - заявил провластный депутат Артур Ованнисян, отвечая на вопрос, потребовал ли Ереван от Москвы официальных разъяснений и какой получил ответ.

«Процессы срыва [переговоров]со стороны Азербайджана мы расцениваем как очередную провокацию, но мы будем руководствоваться нашей политикой и сделаем все, чтобы сдержать все риски эскалации, в том числе посредством давления наших международных партнеров. Что касается официальных разъяснений от наших российских партнеров, то МИД находится в постоянном контакте, и то, что произошло, является очень масштабным вопросом, это можно констатировать, естественно, идет разговор с нашими российскими партнерами. В каком контексте и с какими результатами - об этом скажет МИД», - отметил Арутюнян.

МИД до сих пор не раскрывает своих шагов. Но один из провластных депутатов, Бабкен Тунян, например, посчитал вполне легитимным вопрос о том, не должен ли МИД направить России ноту протеста.

«Но мы должны понимать, усложняет ситуацию или нет наша конкретная реакция на каждый такой инцидент. Любая реакция не должна наносить ущерб государственным интересам Республики Армения», - сказал Тунян.

«Такое поведение недопустимо»

Арцвик Минасян из оппозиционной фракции «Айастан» назвал поведение российских миротворцев неприемлемым и предосудительным.

«Что бы кто ни говорил, подобное поведение недопустимо. Но ответ на все эти вопросы мы должны искать в той основной повестке дня, которую продвигает действующая власть Армении. Тебя убивают, а ты говоришь - мир, они входят на твою территорию, а ты говоришь - мир. Наш призыв вовсе не к тому, чтобы объявлять войну Азербайджану, а к тому чтобы хотя бы на дипломатическом уровне добиться того, чтобы обуздать это ненасытное желание Азербайджана», - сказал Минасян.

Айк Мамиджанян из оппозиционной фракции «Честь имею» высказался более мягко, но, как и представитель фракции «Айастан», назвал ситуацию результатом политики правительства.

«Доволен ли я на 100 процентов действиями нашего стратегического союзника, нашего покровителя в сфере безопасности? Как и любой гражданин Республики Армения, конечно нет, но я осознаю, что стоящий там российский миротворец в данный момент является гарантом безопасности моих братьев и сестер, потому что Никол Пашинян умыл руки в вопросе Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]», - подчеркнул Мамиджанян.