Араик Арутюнян написал письмо Владимиру Путину – председатель Антикризисного совета Карабаха

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Антикризисного совета Нагорного Карабаха Тигран Петросян, при этом не публикуя содержание письма.

«Власти [Нагорного Карабаха] направили Путину письмо, в котором изложено тяжелое положение страны и народа. Я думаю, что если мы завтра не увидим четких шагов с российской стороны, то молчание будет равно гибели... Давайте потерпим и завтра, а потом придется взорваться как вулкан ради наших детей, ради нашего достоинства», - написал Петросян, выразив мнение, что большинство жителей Нагорного Карабаха верили не лидеру Армении или карабахскому руководителю, а словам президента России Путина о том, что армяне будут жить в Нагорном Карабахе безопасно и достойно.

«Сегодня мы не живем, а выживаем, а те, кто обещал нам безопасность, достоинство и свободу передвижения, везут себе еду вертолетом, оставив нас в этой ситуации», — подчеркнул председатель Антикризисного совета.

В администрации Араика Арутюняна не комментируют информацию о письме Путину. Местная оппозиция заявляет, что не информирована о шагах президента. Однако депутат от оппозиционной фракции «Ардарутюн» Метаксе Акопян заявила, что на прошлой неделе во время встречи с Араиком Арутюняном в парламенте лично призвала президента обратиться напрямую к руководству России для решения как гуманитарных, так и политических вопросов. «Потому что власти Армении не только отказались, но и предпринимают все возможные и невозможные шаги для того, чтобы окончательно передать Арцах [Нагорный Карабах – ред.] Азербайджану. И в этом случае нет другого выхода, кроме как обращаться напрямую к российским властям. Будет ли это сделано посредством письма или если есть возможность другого общения, это должно быть сделано», - сказала она.

На вопрос, сможет ли Российская Федерация, Путин, остановить то, что некоторые называют «сдачу Карабаха Азербайджану», Акопян ответила так: «Он за то, чтобы... Конечно, это очень сложно, потому что обе заинтересованные стороны положили на стол переговоров идентичный переговорный процесс, то есть обе стороны четко видят Арцах частью Азербайджана: власти Армении и Азербайджану, и в данном случае очень и очень сложно третьей стороне, являющейся стороной-посредником, противодействовать этому процессу. Поэтому у него есть трудности, но у него также есть обязательства поддерживать здесь как безопасность, так и гуманитарные вопросы. Хотя бы гуманитарная часть должна, да, миротворцы смогут найти решения».

Проблема с хлебом в Нагорном Карабахе уже решена, однако, по свидетельству депутата, прилавки магазинов по-прежнему совершенно пустые, предметов первой необходимости нет. По словам Метаксе Акопян, с 15 июня в Нагорный Карабах вообще ничего не поступает.

«Нет птицы, нет яиц, нет сахара, риса, гречки, растительного масла, сливочного масла. Овощей, фруктов нет. Найти их – какая-то фантастика», - отметила оппозиционный депутат Нагорного Карабаха.