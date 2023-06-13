По убеждению Алена Симоняна, причиной отсрочки переговоров в Вашингтоне является визит Эрдогана в Баку

По убеждению председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна, армяно-азербайджанские переговоры в Вашингтоне были отложены не из-за разногласий сторон, а из-за визита в Баку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган вчера поздно вечером посетил Азербайджан, это его первая зарубежная поездка после переизбрания на посту президента.

Очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров должен был состояться вчера в Вашингтоне, однако ранее МИД Армении сообщил, что переговоры отложены по просьбе Баку.

«В моем понимании, когда я сопоставляю факты, учитывая, что азербайджанская сторона «щедра» на заявления и агрессивное поведение, я предполагаю, что причина отсрочки в визите новоизбранного президента Турции в Баку», - сказал Симоньян.

На уточняющий вопрос, не могли ли противоречия между сторонами стать причиной отсрочки, спикер парламента ответил, что противоречий быть не могло, потому что процесс не остановился, процесс продолжается, и не только на одной плошадке. «Подобной тенденции я не вижу», - сказал он.

На какой срок откладываются переговоры, неизвестно. Агентство «Туран», не вдаваясь в подробности, ранее написало, что причиной отсрочки являются исключительно расписание и логистика.

А когда продолжатся переговоры в Вашингтоне, Ален Симонян не уточнил. «Полагаю, в ближайшее время», - отметил спикер НС.

Кстати, в парламенте спикер НС и провластный депутат Арман Егоян обсудили дорогу из Азербайджана в Нахичеван через Сюникскую область Армении: какая из сторон, в конце концов, будет контролировать эту дорогу - российская сторона, как это зафиксировано в трехстороннем заявлении, или армянская? Депутаты отметили точку зрения армянской стороны.

«Когда автомобиль въезжает в Республику Армения, Республика Армения должна на 100 процентов знать, что и в каком количестве находится в этом автомобиле, когда этот автомобиль въехал в Республику Армения, когда он выехал из Республики Армения. Речь идет об этом. Наш ответ заключается в том, что Республика Армения на 100 процентов должна это знать, во-вторых, она должна иметь право решать, какой автомобиль, какой тип груза и какое количество груза может въезжать в Республику Армения. Есть запрещенные грузы, которые, естественно, не могут перевозиться», - подчеркнул Егоян.