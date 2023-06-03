Премьер-министр Армении присутствовал на церемонии инаугурации президента Турции

Как передает пресс-служба премьер-министра Армении, Пашиняна в президентской резиденции встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

На мероприятии также присутствовали руководители и высокопоставленные представители ряда стран.

Впервые на церемонии инаугурации турецкого лидера Армения присутствовала на уровне главы государства. В истории независимой Армении Ереван участвовал в инаугурации президента Турции лишь однажды: в 2014 году участие Армении в мероприятии было на уровне министра иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Пашиняна в поездке сопровождает вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян, который является специальным представителем Армении по урегулированию армяно-турецких отношений.

А встретил Пашиняна в международном аэропорту Анкары «Эсенбога» специальный представитель Турции по урегулированию армяно-турецких отношений, посол Сердар Кылыч.