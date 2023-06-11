Договоренность о контроле пограничниками ФСБ РФ коммуникационных путей на территории Армении не достигнута – вице-премьер Григорян

Так офис вице-премьера Армении Мгера Григоряна в ответ на запрос «Арменпресс» прокомментировал заявление вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева о том, что коммуникационные маршруты, ведущие в Нахиджеван, на территории Армении будут охранять пограничные службы ФСБ РФ.

«В ходе обсуждений трехсторонней рабочей группы, в том числе на последней встрече, такой договоренности не было достигнуто. Позиция Армении была и остается в том, что пути, предусмотренные пунктом 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, действуют под суверенитетом и юрисдикцией сторон, на принципе взаимности», - отметили в офисе армянского вице-премьера.

Отметим, что в интервью Report.az накануне вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что согласно трехстороннему заявлению от 9/10 ноября 2020 года, с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов, контроль на дороге в Нахиджеван будут осуществлять органы пограничной службы ФСБ России.

Напомним, что 2 июня в Москве состоялось очередное заседание трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе Южного Кавказа под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.