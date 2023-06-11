Контроль над транспортным сообщением на дороге в Нахиджеван будет осуществляться со стороны российских пограничников – Шахин Мустафаев

Об этом в интервью Report.az заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Он отметил, что переговоры ведутся на основе 9 пункта совместного заявления от 9/10 ноября 2020 года с целью скорейшей реализации его положений.

«Задачи предельно ясны. Предусмотрено восстановление имевшихся и строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Будет обеспечено осуществление как пассажирских, так и грузовых перевозок, а также транспортных средств», - отметил он.

2 июня в Москве состоялось очередное заседание трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе Южного Кавказа под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Как отметил Мустафаев, в данный момент проходят обсуждения по согласованию «технических деталей».