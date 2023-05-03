Анкара объяснила, почему закрыла воздушное пространство для рейсов из Армении в третьи страны

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, летающих в третьи страны, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

«Мы закрыли воздушное пространство для полетов из Армении в третьи страны. В случае необходимости мы пустим самолеты в нашу страну, но мы не позволим судам и частным самолетам пролетать через нашу территорию, пока продолжаются провокации [Армении против Турции и Азербайджана]. Если они не прекратят это делать, мы предпримем другие шаги», - сказал Чавушоглу, в частности, затронув установку памятника участникам операции «Немезис» в Ереване.

«Турция искренна в своем желании урегулировать отношения с Арменией, но установка памятника «Немезис» в Армении неприемлема, - сказал Чавушоглу в эфире NTV. - Я не могу это принять. Заявления Армении в этом вопросе также неискренни. Мы закрыли воздушное пространство в качестве адекватного ответа, при необходимости можем предпринять и другие шаги».

По его словам, Армения должна прекратить «попытки обмануть Турцию». Турецкий министр отметил, что спикеру Национального собрания Армении было разрешено использовать воздушное пространство Турции, поскольку Ален Симонян примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, а это мероприятие международного масштаба.

25 апреля в Кольцевом парке столицы Армении открылся памятник-источник, посвященный участникам операции «Немезис». По задумке авторов этой инициативы, памятник должен увековечить память армян, отомстивших младотурецким лидерам, осуществившим Геноцид армян в 1915 году, и организаторам резни армян в Баку в 1918 году.

Официальные Анкара и Баку осудили установку памятника в Ереване.