Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд переговоров, намеченный на следующую неделю в Вашингтоне, откладывается – МИД Армении

Здание МИД Армении в Ереване

По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд переговоров, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, откладывается, сообщает МИД Армении.

Согласно МИД, общественность будет надлежащим образом проинформирована о новой дате встречи.

Ранее МИД сообщал, что главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне 12 июня.

Տես՝ նաև այստեղ

Back to top
XS
SM
MD
LG