По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд переговоров, намеченный на следующую неделю в Вашингтоне, откладывается – МИД Армении

Согласно МИД, общественность будет надлежащим образом проинформирована о новой дате встречи.
Ранее МИД сообщал, что главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне 12 июня.
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По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд переговоров, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, откладывается, сообщает МИД Армении.
Согласно МИД, общественность будет надлежащим образом проинформирована о новой дате встречи.
Ранее МИД сообщал, что главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне 12 июня.
Տես՝ նաև այստեղ