«Мы не поедем в Ераблур, пока Гаяне не освободят» - родители погибших на войне военнослужащих продолжают акцию протеста

«Мы не поедем в Ераблур, пока Гаяне не освободят», - заявляют родители военнослужащих, погибших во время 44-дневной войны осенью 2020 года, которые уже три дня проводят сидячий пикет перед зданием правительства. Они требуют освобождения матери погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян, обвиняемой в похищении сына премьер-министра Ашота Пашиняна.

Протестующие полны решимости продолжать ночевки перед местом работы Никола Пашиняна до тех пор, пока женщина находится в тюрьме.

«Потерявшие сыновей родители поклялись, что не поедут к могилам своих сыновей до тех пор, пока Гаяне не вернется в наши ряды», - сказал один из родителей.

Отец погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна Вахид четыре дня назад, в день инцидента, был в наручниках доставлен в отделение полиции, после чего был отпущен. На основании сообщения сына премьер-министра было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ашот Пашинян, согласно сообщению Следственного комитета, рассказал, что женщина, представившись матерью, потерявшей сына на войне, пригласила его поговорить в машине, однако внезапно начала беспорядочно ее вести, а также угрожала расправой. После этого, по версии правоохранителей, во время движения автомобиля Пашинян выбросился из него и был сбит автомобилем других родителей.

Однако родители погибших солдат, собравшиеся возле здания правительства, утверждают, что никакого похищения не было, они уверены, что их наказывают за их политические взгляды.

«Предъявленное обвинение сфабриковано. Я считаю ее политзаключенной, она сегодня находится в тюрьме за свои политические взгляды», - сказал один из родителей.

«То есть, его ребенку нельзя сказать - садись, мы просто едем поговорить, непонятно, почему они считают это похищением. А кто ответит за убийство моего ребенка, ребенка Гаяне и остальных 5000?» - сказал другой родитель.

Я исключаю, что стану призывать сына отозвать заявление - Пашинян

Параллельно с акцией протеста в правительстве сегодня шла пресс-конференция премьер-министра. Вокруг здания правительства был усилен контроль, здание охраняло множество полицейских. В ответ на вопрос Радио Азатутюн Пашинян заявил, что не станет призывать сына отозвать заявление, отметив, что Ашот лишил его такой возможности своими доводами.

«Я исключаю, что призову моего сына отозвать это заявление. Если нет состава преступления, пусть закроют дело, если есть состав преступления, пусть завершат предварительное следствие по делу, направят в суд, суд вынесет решение. Вы снова хотите перенести вопросы в уличную плоскость?» - сказал премьер-министр.

На вопрос, разве это не избирательное правосудие, когда водитель машины из кортежа премьер-министра, год назад сбивший насмерть беременную женщину, находится на свободе, а женщина, обвиняемая в похищении сына премьер-министра, находится под арестом, премьер-министр, подробно осведомленный о действиях Гаяне Акопян, ответил, что не владеет информацией об уголовном деле погибшей в аварии Соны Мнацаканян, и фактически оставил вопрос без ответа, не уточнив, почему мать погибшего солдата не может дожидаться завершения предварительного следствия и приговора суда на свободе.

Вместо этого Пашинян напомнил, что его сын также принимал участие в войне, и задал риторический вопрос: неужели азербайджанский осколок, который не задел Ашота, решил, что он не герой, а человек, с которым можно так обращаться?

«Азербайджанский осколок решает, что Анна Акопян не является матерью героя? Те, кто вовлечены в инцидент с похищением, хотят довести до конца дело, не законченное азербайджанским осколком?» - сказал Пашинян.

На утверждения родителей о том, что Ашот неслучайно появился во дворе суда, Пашинян возразил, что их дом находится в этом районе. «Почему он там оказался именно в тот момент? Потому что у нас квартира в соседнем доме, он утром вышел из дома, чтобы куда-то пойти», - сказал премьер.

Арест Гаяне Акопян уже несколько дней вызывает бурные обсуждения в Армении, отреагировал на него и первый президент Армении Левон Тер-Петросян, редко нарушающий молчание. Руководитель партии «Армянский национальный конгресс» отметил, что, «казалось бы, ослабление внутриполитической напряженности в Армении должно быть обязанностью и заботой властей, однако, как мы видим, именно они еще больше нагнетают это напряжение своими наглыми и недальновидными действиями».

Глубокую озабоченность выразил также Первопрестольный Святой Эчмиадзин.