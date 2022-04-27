Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Общество

Аппарат премьера: Пашинян выразил соболезнования отцу беременной женщины, сбитой автомобилем его кортежа

Премьер-министр Никол Пашинян по телефону поговорил с отцом беременной женщины, сбитой насмерть одним из автомобилей его кортежа, выразил соболезнования и заверил, что будет проведено объективное расследование инцидента. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян.

Жизнь 28-летней Соны Мартиросян, сбитой вчера вечером на перекрестке улиц Пароняна и Лео в Ереване, а также ее ребенка спасти не удалось. Молодая женщина была одним из учредителей организации «Support Our Heroes» («Поддержи наших героев») и руководителем программ строящегося в Нагорном Карабахе информационного центра «Тевер».

Сегодня, примерно через 24 часа после трагического инцидента, замглавы аппарата премьер-министра подтвердил, что во время ДТП с участием автомобиля из кортежа премьер-министра Пашинян находился в одной из машин кортежа. По словам Чахояна, в момент наезда автомобиль премьер-министра находился примерно в 100-150 метрах от места происшествия, и премьер не знал о том, что произошло.

В то же время он отметил, что Пашинян заметил «упавшую женщину» и дал указание вызвать скорую помощь, а затем, узнав, что «произошел наезд со стороны автомобиля сопровождающего батальона Дорожной полиции», «дал соответствующие указания министру здравоохранения и правоохранительным органам».

Командир офицерской роты после инцидента покинул место ДТП - СК

Через несколько часов после ДТП полиция распространила сообщение, признав, что автомобиль «Тойота Прадо» находился на службе, но не упомянула о том, что он сопровождал кортеж премьер-министра.

Позже сообщение Следственного комитета (СК) подтвердило свидетельства очевидцев, что находившийся за рулем автомобиля командир сопровождающей офицерской роты службы «Дорожной полиции» после инцидента покинул место ДТП и вернулся на место происшествия только спустя два часа. Он был задержан по подозрению в оставлении места ДТП и нарушении требований безопасности дорожного движения, что по неосторожности привело в гибели человека.

Только сегодня в ответ на вопросы журналистов Радио Азатутюн депутаты правящей фракции подтвердили, что кортеж сопровождал премьер-министра Пашиняна.

«Мы в тот момент находились в Национальном собрании, должно было состояться заседание нашей фракции, также с участием премьер-министра, и я думаю, что речь идет о полицейской машине, ехавшей впереди или следовавшей за кортежем», - отметила депутат Мария Карапетян.

«Неадекватное и дикое» поведение полицейских

Позже провластные СМИ опубликовали первые кадры ДТП под заголовком «Сбитая женщина побежала назад». Видео не полное, на нем не видно, как после наезда кортеж премьер-министра, для которого и очищалась эта дорога, предположительно, проезжает мимо лежащей на дороге женщины. Видео также без звука, и непонятно, после каких указаний женщина в растерянности пытается перейти улицу.

Через некоторое время после того, как видео было опубликовано провластными СМИ, а Интернете появилось уже второе видео, на котором видно, как мимо женщины проезжает весь кортеж премьер-министра. Радио Азатутюн не удалось выяснить источник этого видео.

Примерно в то же время известный специалист по информационной безопасности Самвел Мартиросян видел, как кортеж выехал с территории правительственных особняков. Мартиросян описал поведение полицейских как неадекватное и дикое.

«С истерическими криками, едва не сталкиваясь с машинами, они пытались заставить [другие машины] уступить им дорогу», - рассказал он.

На вопрос, почему сотрудники Дорожной полиции не остановились, чтобы помочь сбитой женщине, замглавы аппарата премьер-министра ответил: «В таком случае остановилась бы вся колонна машин, перекрыв все движение на дороге и вызвав дополнительные пробки также на прилегающих улицах, тем самым воспрепятствовав подъезду машины скорой помощи».

Никол Пашинян тяжело переживает произошедшее - провластный депутат

Еще в мае 2019 года премьер-министр Пашинян включил в число 100 фактов, указывающих на достижения его правительства, пункт о том, что сопровождающий его кортеж останавливается на красный свет.

Глава правительства вчера спешил на встречу с членами своей команды. Первой и на данный момент единственной реакцией из правительства стал пост заместителя руководителя аппарата премьер-министра Тарона Чахояна о том, что вокруг личности Пашиняна начались неуместные спекуляции, которые являются слухами. Свой пост Чахоян заключил следующим заявлением: премьер-министр Пашинян не водит машину и не находился за рулем какого-либо автомобиля.

Пашинян очень тяжело переживает произошедшее, заверил провластный депутат Армен Хачатрян. «Премьер-министр, конечно, очень тяжело переживает этот случай. Мы все тяжело переживаем. Вчера должны были состояться встречи и обсуждения, но они были прерваны», - сказал депутат.

Вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна внутри команды не обсуждается, вопрос находится в сфере правоохранительных органов, отметила другой провластный депутат, Мария Карапетян.

«Я не принимаю обвинения в том, что это характеризует нас политически», - заявила она

Сопровождавший кортеж премьер-министра и задержанный командир офицерской роты Арам Навасардян действовал в рамках требований правил дорожного движения, заявил его адвокат Рубен Балоян.

Վարչապետը դեռ չի արձագանքել իր շարասյանն ուղեկցող մեքենայի մասնակցությամբ ողբերգական վրաերթին
Embed
Վարչապետը դեռ չի արձագանքել իր շարասյանն ուղեկցող մեքենայի մասնակցությամբ ողբերգական վրաերթին

No media source currently available

0:00 0:05:11 0:00

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG